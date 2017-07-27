İstanbul'da saat 03.00'dan itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle kent trafiğinin akışında bazı aksamalar yaşandı.Kaynak: DHA
Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi. Sisin İstanbul'daki etkisi sürüyor.
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