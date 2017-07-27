İstanbul'da sabaha karşı Boğaz'da ve bazı bölgelerde sis etkili oldu.

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İstanbul'da saat 03.00'dan itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle kent trafiğinin akışında bazı aksamalar yaşandı.



Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.



İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi. Sisin İstanbul'daki etkisi sürüyor.

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