ÜMRANİYE Belediyesi’nin işitme ve konuşma engelli vatandaşlara engellerini hissettirmemek için, personeline verdiği işaret dilli eğitimleri sona erdi. İşaret dili öğrenen belediye personeli,15 Temmuz Marşı’nı işaret diliyle anlattıkları bir video hazırlayarak, 15 Temmuz demokrasi nöbeti çerçevesinde Ümraniye Şehitler Meydanı’ndavatandaşların beğenisine sundu.

Proje belediye müdürlüklerindeki en az iki personelin işaret dilini öğrenerek, belediyeye gelen işitme ya da konuşma engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim kurması amacıyla gerçekleştirildi. İşaret Dili Eğitimcisi Hilal Paçacı tarafından verilen eğitimler yaklaşık 3 ay sürdü. Vatandaşla birebir iletişim halinde olan 30’a yakın belediye personeline haftada 3 gün, 3 saat işaret dili eğitimi verildi. Kursu başarıyla tamamlayan personeller, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alabilecek.

“ENGELLERİ KALDIRIYORUZ, ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ümraniye Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana engelli vatandaşların sorunlarıyla hep yakından ilgilendiklerini söyleyenBaşkan Hasan Can, “Neyin hayır neyin şer olduğunu bilemeyiz. Allah kayıplarımızın karşılığında bize başka yetenek ve faziletler verir. Bu sebeple biz de engelli vatandaşlarımızın yeteneklerini ve kültürel gelişimlerini önemsiyor; bu yüzden 13 yıldır dezavantajlı kesimler için neler yapabileceğimizi araştırıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ümraniye Belediyesi işaret dili eğitiminin yanı sıra hediye ettiği tekerlekli sandalyeler, akülü engelli araçları ve diğer yardımlar ile vatandaşlara destek olurken; 3 adet donanımlı engelli aracıyla da Ümraniye genelindeki engelli vatandaşların ulaşımları kolaylaşıyor.