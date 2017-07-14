FETÖ terör örgütünün 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’nden kaçarken jandarmalar tarafından yakalandığı nokta ilk kez ortaya çıktı.

16 Temmuz 2016 tarihinde bölgede hayvan otlatan bir çobanın, Akıncı Üssü'nü çevreleyen tellerden birilerinin kaçmaya çalıştığını Fethiye Mahallesi Muhtarı Hacı İbrahim Gürağaç ve Kışla Mahallesi Muhtarı İsmail Çetin’e haber verdi. Çetin ve Gürağaç bunun üzerine jandarmayı arayarak darbecilerin kaçtığını ihbar etti. Kışla Jandarma Karakolu’nda görevli askerler harekete geçerek Adil Öksüz ve yakın noktalarda bulunan 7 üniformalı darbeciyi kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Pist başının Kuzey tarafını çevreleyen tellerden atlayarak kaçmaya çalıştıkları tespit edilen Adil Öksüz ve beraberindekilerin yola ulaşmaya çalıştıkları ve oradan da bir araçla kaçmayı planladıkları öğrenildi. O gün yoğun bir mesai harcayan Akıncı Jandarma Karakolu’nda görevli askerler gelen tüm ihbarları değerlendirerek yaptıkları aramalarda 70’e yakın darbeciyi yakalamayı başardı.

Olay gününü DHA muhabirine anlatan Kışla Mahallesi Muhtarı İsmail Çetin, "Adil Öksüz ve beraberindeki hainleri bu noktada yakalattık. Pist başından Lojistik üssüne doğru kaçmaya çalışıyorlardı. Jandarmaya ihbarlarımız sayesinde birçok haini yakalatmayı başardık. Yakalandıklarında hainlerin üzerlerinde üniformalarını çıkarmışlardı, asker olduğu anlaşılmasın diye üst üniformalarını çıkarıp bellerine bağlamışlardı" diye konuştu.



2 DARBECİ KAÇARKEN BÖYLE YAKALANDI



Aynı gün 2 üniformalı darbecinin Akıncı Üssünden kaçış anları ve jandarma ekipleri tarafından yakalanma anlarına ilişik görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde 2 derbecinin kaçarken jandarma timleri tarafından yakanmalarının ardından, ellerinin kelepçelenmeleri ve olay yerinde diğer darbecilerin nereden kaçtıklarına dair sorgulanma görüntüleri yeraldı.