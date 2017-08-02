Yemyeşil tepeleri, buz gibi suları. Tatile çıkacak vatandaşların hayalini gerçekleştireceği bir semt.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinden bahsediyoruz. Bu semt doğası, tarihi yapıtları ve çam ağaçlarıyla ünlü.
Bölgenin gezilecek bir çok yeri bulunuyor. 2 bin 700 metredeki Çiniligöl, Yazıgöl, Baştepe, Cehennemdere Kadıncık Irmağı bu yerlerden bazıları.
Çamlıyayla'nın kış nufusü 2 bin 800. Ancak yaz aylarında bu rakam 100 bini aşıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen yerli ve yabancı turistler yaz aylarını burada geçiriyorlar.
Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, kentin sorunlarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.
ulusal.com.tr
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