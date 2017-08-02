Tatili yeşil tepeler ve soğuk sularda geçirmek için plan yapanları ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Sizleri Torosların eteklerinde kurulu şirin bir ilçeye götürüyoruz. Kış aylarında nüfusu 2 bin 800 olan Çamlıyayla'nın yaz nüfusu 100 bini aşıyor. İşte Çamlıyayla'nın güzellikleri...

Yemyeşil tepeleri, buz gibi suları. Tatile çıkacak vatandaşların hayalini gerçekleştireceği bir semt.Mersin'in Çamlıyayla ilçesinden bahsediyoruz. Bu semt doğası, tarihi yapıtları ve çam ağaçlarıyla ünlü.Bölgenin gezilecek bir çok yeri bulunuyor. 2 bin 700 metredeki Çiniligöl, Yazıgöl, Baştepe, Cehennemdere Kadıncık Irmağı bu yerlerden bazıları.Çamlıyayla'nın kış nufusü 2 bin 800. Ancak yaz aylarında bu rakam 100 bini aşıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen yerli ve yabancı turistler yaz aylarını burada geçiriyorlar.Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, kentin sorunlarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.