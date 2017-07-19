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İşte son 32 yılın en yoğun yağışının barajlara etkisi!

İstanbul'a dün son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. Peki yağışın barajlara etkisi ne oldu.

İşte son 32 yılın en yoğun yağışının barajlara etkisi!

İstanbul'un barajlarda dün doluluk oranı yüzde 73,12'ydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Afet' olarak nitelendirildiği yağışla İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74,06'ya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #baraj
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