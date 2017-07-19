İstanbul'a dün son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. Peki yağışın barajlara etkisi ne oldu.

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İstanbul'un barajlarda dün doluluk oranı yüzde 73,12'ydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Büyükşehir Beledeyi Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Afet' olarak nitelendirildiği yağışla İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 74,06'ya çıktı.

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