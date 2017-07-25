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İşyerinde şüpheli ölüm

MUĞLA’nın Ortaca ilçesinde 41 yaşındaki Atakan Karaduman çalıştığı işyerinde ölü bulundu.

İşyerinde şüpheli ölüm

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Beşköprü Mahallesi şehirlerarası otogarda bulunan bir restorantta meydana geldi. İşyerindeki çekyatın üzerinde yatan Karaduman’ı hareketsiz gören iş arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karaduman'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan 1 çocuk babası Karaduman’ın yaklaşık 1 yıldır ailevi problemleri nedeniyle eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaduman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #işyerinde şüpheli ölüm #muğla #Ortaca #iş yeri
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