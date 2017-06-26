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İtfaiye ekibi at için dağda 6 kilometre yürüdü

Yolu olmayan yaylaya kurtarma ekipmanlarıyla 6 kilometre yürüyerek ulaşan itfaiye ekibi, atın ayağına sıkışan metal halkayı çıkardı

İtfaiye ekibi at için dağda 6 kilometre yürüdü

Malatya'da, itfaiye ekipleri ayağına metal halka sıkışan atı kurtarmak için dağda 6 kilometre yürüdü.

Alınan bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Fındıkköy Mahallesi Zattağ Yaylası'nda İbrahim Günaydın'a ait atın ayağına metal halka sıkıştı.

Günaydın, kendi imkanlarıyla halkayı atın ayağından çıkaramayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

İtfaiye ekibi, yolu olmayan yaylaya kurtarma ekipmanlarıyla 6 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından ulaştı. Ekip, atın ayağına zarar vermeden metali çıkardı.

Atın sahibi Günaydın, fedakarca çalışan itfaiye ekibine teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #itfaiye #at
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