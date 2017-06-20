Atatürk Havalimanı'nda itfaiye olarak görev yapan Serdar Zengin, metroda bulduğu yaklaşık bin lira değerindeki dövizi, sahibi bulunması için Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne teslim etti

Atatürk Havalimanı'nda itfaiye olarak görev yapan Serdar Zengin, metroda bulduğu yaklaşık bin lira değerindeki dövizi, sahibinin bulunması için emniyete teslim etti.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne bağlı itfaiye biriminde çalışan 35 yaşındaki Serdar Zengin, dün akşam havalimanında mesaiye başlamak üzere metroya bindi.



Atatürk Havalimanı, son durak olduğu için diğer yolcular metroyu terk etti. Bu sırada metroda içinde cüzdan ve pasaport olan bir poşet bırakıldığını gören Zengin, bir süre çevresinde araştırma yaptı.



Zengin, girişimlerinden sonuç alamayınca Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne giderek, bırakılan eşyaları teslim etti.

Poşeti açan polis memurları, cüzdanda tespit edilen yaklaşık bin Türk lirası değerinde döviz ile Libya uyruklu bir yolcuya ait pasaport için tutanak tuttu.

Serdar Zengin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, duyarlı bir vatandaş olarak görevini yaptığını belirtti.

Mesai için geldiği havalimanında metrodan inmeye hazırlanırken bir poşet gördüğünü ifade eden Zengin, "Poşeti kimsenin almadığını fark edince sahipsiz olduğunu anladım. Poşeti teslim etmek için polise götürdüm. İçinden yaklaşık bin lira değerinde döviz çıktı. Ben vatandaşlık görevimi yaptım." dedi.