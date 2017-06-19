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İtfaiyeden “keçi kurtarma“ operasyonu

Malatya'nın Darende ilçesinde tarihi Zengibar Kalesi'nin kayalıklarında 2 gündür mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı

İtfaiyeden “keçi kurtarma“ operasyonu

Malatya'nın Darende ilçesinde tarihi Zengibar Kalesi'nin kayalıklarında 2 gündür mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Darende ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Kocamemik, otlatmak için getirdiği keçilerinin Zengibar Kalesi'nin kayalıklarında 2 gündür mahsur kaldığını belirterek itfaiyeden yardım istedi.

İlçe itfaiye ekipleri durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye arama kurtarma ekibi, keçilerin bulunduğu sarp kayalığa ulaştı. Ekipler, halat yardımıyla kayalıklardan keçileri kurtardı.

Ekipler, kurtarılan 3 keçiyi sahibine teslim etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #malatya #Keçi kurtarma #itfaiye
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