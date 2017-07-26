İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ'de başlayan grev 15'inci gününe girdi. Grevin başından beri tarafların sorununun çözümüne dair hiçbir görüşmede bulunmadıkları belirtildi. İmza topladıklarını ve bunları CHP Genel Merkezi'ne götüreceklerini anlatan Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Şubesi Başkanı Hüseyin Sarayoğlu, "İstediğimiz farkı vermediler ama onun üzerinde şirket zarar etti. O gemiler öylece yattılar ve altları yosun tutuyor, tekrar havuza alınmaları bakımdan geçirilmeleri lazım. Bunlar hep zarar. Halk yanımızda, biz de adaletli davranılmasını beklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

İZDENİZ'de toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınmaması üzerine Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Şubesi'nde bağlı çalışanlar greve gitti. Üzerinden 15 gün geçen grevde, sendika ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında sorunun çözümüne dair hiçbir görüşmenin olmadığı belirtildi. Vatandaşların özellikle işe gidiş ve geliş saatlerinde büyük zorluk yaşamasına neden olan grevle ilgili Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Şubesi Başkanı Hüseyin Sarayoğlu açıklamalarda bulundu. Karşıyaka ve Konak iskelelerinde vatandaşlara neden grev yaptıklarını anlattıklarını ve onlardan destek imzası topladıklarını söyleyen Sarayoğlu, "Bize destek büyük, özellikle Karşıkaya'da vatandaşlar grevdeki arkadaşlarımıza evlerinden yemek bile getiriyor. Bu destek imzalarını CHP Genel Merkezi'ne götüreceğiz" diye konuştu.



'GEMİLER YOSUN BAĞLADI, ZARAR BÜYÜK'



Grevin başlamasıyla sefere çıkmayan gemilerin altlarının yosun bağladığını bunun da önemli bir zarara neden olduğunu söyleyen Hüseyin Sarayoğlu şöyle devam etti:



"İstediğimiz farkı vermediler ama onun üzerinde şirket zarar etti. O gemiler öylece yattılar ve altları yosun tutuyor, tekrar havuza alınmaları, bakımdan geçirilmeleri lazım bunlar hep zarar. Sosyal devletse insanların barınma yemek gibi hakları eşit olmalı. Bize yüzde 9.5 oranında zam verilmek isteniyor. Ancak belediyenin İZENERJİ, İZSU gibi 13 iştiraki bulunuyor. Biz de onlara ne oranda zam verdilerse onu istiyoruz. Bizde yemek parası 13 TL, diğer şirketlerde 18 TL, yakacak parası 70 TL, diğerlerinde 250 TL. Bizim geri adım atacak pozisyonumuz kalmadı. Bir yerde uzlaşmak lazım."