Anlaşma sağlandı, grev sona erdi…
İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZDENİZ şirketi ile Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı, imzalar atıldı.
23 gün süren grev, atılan imzalarla son buldu. Vapur ve feribot seferleri yeniden yapılmaya başladı.
Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı Hasan Pekdemir, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdi.
Grevin sona ermesiyle İzmir trafiği de rahatladı.
HABER: ERDEM ÖZDEMİR-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
İZDENİZ'de sendika ve işveren bir araya geldi, toplu sözleşmede imzalar atıldı. Grevin sona ermesiyle 23 gün sonra vapur ve feribot seferleri yeniden başladı. İzmir trafiği de rahatladı.
Anlaşma sağlandı, grev sona erdi…
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