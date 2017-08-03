Samsun'un Havza ilçesinde bir kaynakçı, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde gördüğü ve kendisine yaptığı kılıcın beğenilmesi üzerine üretime başladı.

Samsun'daki Havza 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde babasına ait römork atölyesinde kaynak ustası olarak çalışan Erdim Sağlam'ın (28) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan tarihi diziden etkilenerek merak saldığı kılıçlar, kendisine yeni bir meslek kazandırdı.



Atölyenin üst katını kılıç yapımına ayıran Sağlam, gelen siparişlere yetişmekte zorlanıyor.









Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diriliş Ertuğrul" dizisini severek izlediğini ve burada kullanılan kılıçlara merak saldığını anlattı.



Kaynak ustası olduğu için "Kılıç yapabilir miyim?" düşüncesiyle yola çıktığını ve atölyesindeki malzemelerle kendisine yaptığı kılıcın çok beğenildiğini anlattı. Daha sonra siparişler almaya başladığını ifade eden Sağlam, kılıç yaptığı kişilerin sosyal medya hesaplarından bunların fotoğraflarını paylaşması ile işlerinin giderek arttığını dile getirdi.



Ürettiği kılıçlar için patent başvurusunda bulundu



Ayda 100 kılıç yaptığını ve ürünlerin tasarımlarının kendisine ait olduğunu söyleyen Sağlam, şunları söyledi:



"Hatay'dan Edirne'ye kadar kılıç gönderiyorum. Avrupa'dan da yoğun talep var. Almanya'da bir bayim var. Onun aracılığı ile kılıç gönderiyorum. Kılıçların yoğun talep görmesi üzerine patent başvurusunda bulundum. Türkiye'de bu iş için ilk patent başvurusu bende olduğu için süreç sıkıntısız devam ediyor. Şu an üç model için başvuru yaptım. Diğer modeller için de ileride patent başvurunda bulunacağım. Dizilerden gördüğüm kılıçlardan esinleniyorum ama aynısı değil."