İZMİR Atatürk Lisesi'nin dersliklerinin, imzalanan 'Medeniyet ve Değerler Protokolü' kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle İslami eğitim adı altında Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsis edildiğini belirten okul mezunları, uygulamaya tepki gösterdi. Okul önünde yapılan açıklamayla, Atatürk'ün adını taşıyan tarihi eğitim kurumunun böyle bir projede kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'in en köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi'nin dersliklerinin 'Medeniyet ve Değerler Protokolü' kapsamında, Türkiye Gençlik Vakfı'na devredildiğini belirtip, konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşımasının ardından, okuldan mezun olanlar ve okulun öğrencileri tepki gösterdi. Okul önünde toplanan yaklaşık 100 mezun ve öğrenciye, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Musa Çam ve Özcan Purçu da destek verdi.



Grup adına açıklama yapan İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, "Sosyal medyada yer alan görüntüler ve özellikle okulumuzun konferans salonundan alındığı belirtilen görüntüleri esas alacak olursak, anayasamıza ve laik, demokratik eğitim sistemimize aykırı olduğu gözlenmektedir. Bakanlıkla yapılan protokol uyarınca yaz kampı adı altında verilen eğitimin içeriği hakkında yüzeysel bilgilere sahibiz. Kızlar ve erkeklerin yan yana getirilmediği ortamda verilen eğitimden endişe duymaktayız. Bahsi geçen faaliyetler okulumuzu ve öğrencilerimizi kapsamıyor olsa da ne adını Mustafa Kemal Atatürk'ten alan şanlı okulumuzda ne de başka bir okulda bu tür faaliyetlerin yapılmasını yürekten istemiyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından gruptakiler okulun marşından "Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi. Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi" dizelerini hep bir ağızdan söyledi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.