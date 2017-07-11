İzmir Çeşme’de deniz kirliliği tartışılıyor. Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden olan Çeşme’de Lady Tuna adlı gemiden sızan 75 bin ton yakıt deniz kirliliğine neden olmuştu. Çeşme Otelciler Birliği 2'nci Başkanı Yakup Demir, "Deniz kirli diyenlere" "tahlil yaptırdık, Çeşme denizi temiz" açıklaması yaptı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden İzmir Çeşme’de deniz kirliliği tartışılıyor.



Geçen yıl aralık ayında Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemiden denize 75 bin ton yakıt sızmıştı.



Ilıca ve paşa limanı kıyılarını siyaha boyayan petrol sızıntısı çevreci avukatlar tarafından mahkemeye de taşınmıştı.



27 Nisan günü bölgede yapılan temizlik çalışmalarını ve denizin durumu Ulusal Kanal böyle görüntülemişti.



Turizm sezonunun açılmasıyla sosyal medyada denizin kirli olduğu ve bazı vatandaşların hastalandığı, hatta yüzenlere petrol yapıştığı öne sürüldü.



İddialar üzerine Çeşme Otelciler Birliği 2. Başkanı Yakup Demir, deniz suyunu analiz ettirdi.



Yapılan analizlerde denizin temiz çıktığını belirten Demir, “Çeşme denizi kirli” diyenlere dava açacaklarını belirtti.



ulusal.com.tr

