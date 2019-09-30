İzmir'de şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste 1 ton uyuşturucu bulundu. Araç sürücü gözaltına alındı.

İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirieleceği ihbarını alan emniyet, hazırlıklarını yaptı.



İhbarın yapıldığı minibüs takibe alındı. Geçeceği tüm güzergahlar kapatıldı.



Kapana giren minibüs kaçmaya çalışınca kovalamaca başladı.



Kaçamayacağını fark eden sürücü minibüsü bırakıp kaçmaya çalıştı ama başaramadı. Kıskıvrak yakalandı.



Minibüste paketlenmiş 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.



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