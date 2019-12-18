İzmir'de 132 göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 132 düzensiz göçmen yakalandı.
YURT 18.12.2019, 10:34
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı.
Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerindeki denetimlerde 58 Suriye, 60 Afganistan, 7 Kongo, 3 Orta Afrika, 2 Togo ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P