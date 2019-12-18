banner1199

banner1197

İzmir'de 132 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 132 düzensiz göçmen yakalandı.

YURT 18.12.2019, 10:34
İzmir'de 132 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı.

Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerindeki denetimlerde 58 Suriye, 60 Afganistan, 7 Kongo, 3 Orta Afrika, 2 Togo ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
#izmir #Çeşme #göçmen #yakalandı #urla #menderes #il göç idaresi
Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P