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İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi birkez daha sallandı. İzmir Karaburun açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi sabah 08.54'te yine sallandı.

Karaburun açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Öte yandan Ege ilk deprem şokunu 12 Haziran'da 6.2 ile yaşamış, ardından bölgede  binlerce artçı sarsıntı yaşanmıştı.

Etiketler; #deprem #izmir #ege denizi #AFAD
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