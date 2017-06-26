Ege Denizi sabah 08.54'te yine sallandı.
Karaburun açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Öte yandan Ege ilk deprem şokunu 12 Haziran'da 6.2 ile yaşamış, ardından bölgede binlerce artçı sarsıntı yaşanmıştı.
Ege Denizi birkez daha sallandı. İzmir Karaburun açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Ege Denizi sabah 08.54'te yine sallandı.