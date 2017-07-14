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İzmir'de 5 hektarlık alan kül oldu!

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma yapılan alanı etkileyen yangın yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alındı.

İzmir'de 5 hektarlık alan kül oldu!

Yangın, Doğançay Mahallesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 20 arazöz, 5 su tankeri ve

3 dozer ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına Manisa'dan takviye gelen ekipler katıldı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5

hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma sahası zarar gördü. 

 Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #5 HEKTARLIK ALAN
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