İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma yapılan alanı etkileyen yangın yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alındı.

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Yangın, Doğançay Mahallesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 20 arazöz, 5 su tankeri ve



3 dozer ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına Manisa'dan takviye gelen ekipler katıldı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5



hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma sahası zarar gördü.



Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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