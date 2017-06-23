- Belediye otobüsünün durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.







Balçova'dan Konak istikametine giden ESHOT Genel Müdürlüğüne ait Erkan Öncül (35) yönetimindeki 35 DA 8071 plakalı belediye otobüsü, Molla Kuyusu durağında bekleyen Uğur Çekmen'in (37) kullandığı 35 DB 3199 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.







Kazada yaralanan belediye otobüsü şoförü Öncül ve araçlardaki 10 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.







Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.