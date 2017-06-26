Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Barbaros Mahallesi 5301 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada İbrahim Tıknaz (53) bıçakla yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tıknaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Hurdacılıkla geçimini sağladığı öğrenilen Tıknaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.