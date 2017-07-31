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İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de bir haftada 645 göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan göçmenlere 15 ayrı operasyon düzenlendi. Yakalananlar yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda sınırı yasa dışı geçmeye çalışan 645 yabancı uyruklu yakalandı.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan kaçaklarla mücadele kapsamında il genelinde 24-31 Temmuz'da 15 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 518'i Suriyeli, 58'i Afganistan, 19'u Somali, 17'si Kongo, 11'i Pakistan, 9'u Irak ve 13'ü diğer ülkelerden olmak üzere 645 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 otobüs, 4 minibüs, bir tekne, bir şişme bot ile 74 can yeleğine el konuldu.

Yakalanan yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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