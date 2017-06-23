Ödemiş ilçesinde bir kişi, zeytinlik alanda av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, zeytinlik alanda av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu.



Alınan bilgiye göre, Ovakent-Konaklı karayolu Çeşme Başı mevkisinden zeytinlik alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, üzerinden Zafer Koşar (35) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Jandarma ekipleri, çevrede yaptığı aramada, Koşar'a ait olduğu tespit edilen bir motosiklet buldu.



Koşar'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.