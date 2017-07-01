Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Manal Koyu'nda yangın çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Manal Koyu'ndaki bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre akşamüstü saatlerinde başlayan yangına ilk etapta 4 arazöz ve 3 helikopter ile müdahale ediliyor.



Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Mordoğan Karaburun yoluna yakın bölümde çıktığını, ekiplerin öncelikle yerleşim alanları çevresinde tedbir aldığını ifade etti.



Yapılan çalışma sayesinde yangının bölgedeki yazlıklar için tehdit oluşturmadığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Havadan müdahale etkili oluyor. Kısa zamanda kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Menderes'te de orman yangını var. İçimiz yanıyor. Buradaki en büyük üzüntümüz, yaklaşık 10 yıl önce yanması nedeniyle ağaçlandırdığımız bölgenin tekrar yanması."



