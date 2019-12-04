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İzmir'de ByLock operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

YURT 04.12.2019, 08:58
İzmir'de ByLock operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum' da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıları yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
#izmir #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö #bylock
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