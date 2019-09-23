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İzmir'de ceviz hasadı başladı

Ceviz hasadının başladığı İzmir'de üreticilerin derdi bitmiyor. Bu yıl cevizde yüksek verim ve kalite beklenmesine rağmen girdi maliyetlerindeki artış üreticiyi zarara sokuyor.

İzmir'de ceviz hasadı başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde ceviz hasadı başladı. Ceviz üreticisi bu yıl verimli ve kaliteli ürün bekliyor. Ancak girdi maliyetleri son bir yılda o kadar arttı ki, kaliteli ürün bile çiftçinin maliyetini karşılamıyor. Sarıcalar Mahallesi'nde ceviz ve zeytin üretimi yapan çiftçi Abdullah Saka dertli.

Üreticinin 10 liraya sattığı cevizin fiyatı piyasada 30 lirayı geçiyor. 3 katına ulaşan fiyat farkı aracıların cebine giriyor. Tüketici de, üretici de zarar görüyor. Saka, kooperatifleşme ve devlet desteği istiyor.

Ceviz toplayan işçiler ise zor şartlar altında çalışıyor. Ağaçların tepelerinde düşme tehlikesiyle burun buruna ceviz topluyor. Ama eve bir dilim ekmek götürebilmek için çalışmak zorundalar. 

İşsizliğin giderek artması hepsinin ortak şikayeti. Hükümetin yalnızca girdi maliyetlerine değil, işsizliğe de çözüm bulmasını istiyorlar.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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