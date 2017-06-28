Aliağa ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşını çalıştığı eğlence merkezindeki bir kişinin yardımıyla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde parçalara ayrılarak evden çıkarılmak istenen bir ceset olduğu ihbarı üzerine başlatılan operasyonda, cinayet zanlısı olarak eğlence mekanında çalışan bir kadın ile iş yerinden arkadaşı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesinde dün jandarmaya başvuran bir kişi, eğlence mekanında çalışan Nergiz N'nin (36) işyerinden arkadaşı Turgay T. (50) ile cumartesi günü Bedirhan Ö'yü (40) öldürdüğünü ve cesedi parçalara ayırarak evden çıkarmak için kendisinden yardım istediklerini iddia etti.



Bunun üzerine kadının Yenişakran Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki evine operasyon düzenleyen Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bedirhan Ö'nün cesedini banyoda buldu. Bedirhan Ö'nün bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.



Nergis N'yi gözaltına alan ekipler, cinayeti birlikte işledikleri iddia edilen Turgay T'yi de aynı gün Buca ilçesinde yakaladı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nergis N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Turgay T'nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Nergis N. ile öldürülen Bedirhan Ö.'nün birlikte yaşadıkları ileri sürüldü.