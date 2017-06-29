Umut Ceylan'ın parkta oynarken rastgele ateş açılması sonucu ölmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İzmir'de 6 yaşındaki Umut Ceylan'ın parkta oynadığı sırada rastgele ateş açılması sonucu vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ölmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Can Kayı ve avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Umut Ceylan'ın ailesinin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy hazır bulundu.

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunduğu duruşmada, sanık Can Kayı'nın o dönemde kullandığı cep telefonu hattının, olay ve sonrasındaki günde görüşme ile mesajlaşma detayları ve sinyal noktaları ile baz istasyonu bilgilerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) CD içerisinde gönderildiği ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya konulduğu belirtildi.

Sanık avukatı Akyüz ile Ceylan'ın avukatı Yavuz, bilirkişi raporunun inceledikten sonra beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı eylüle erteledi.



Olay

Karabağlar ilçesinde, 27 Ağustos 2012'de rastgele açılan ateş sonucu beline kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Balistik incelemede, çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan ve "uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık" gibi suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'nın üzerinde ele geçirilen silahtan çıktığı belirlenmişti.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 11 Haziran 2014'teki duruşmada sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, suç, TCK'da belirtilen "olası kast"a girdiği için cezanın müebbet hapse çevrilmesine oy çokluğuyla karar verilmişti.

Yerel mahkemenin kararı sanık tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesince Aralık 2016'da bozulmuş ve Can Kayı tahliye edilmişti.

Sanık, Yargıtayın yerel mahkeme kararını bozmasının ardından 6 Şubat'ta tekrar yargılanmaya başlanmıştı.