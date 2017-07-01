İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayarak ormana sıçrayan yangın, 40 hektardan fazla alanda etkili oluyor. İZSU, elektrik kesintisi nedeniyle Tahtalı Barajı'ndan su alınamadığı için bazı ilçelerde su kesintisi olduğunu açıkladı. Bu arada yangın nedeniyle Menderes ile Gümüldür ve Özdere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.



Şaşal Mahallesi yakınlarında bozuk orman ve makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerle Aydın ve Balıkesir'den de kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.



Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 4 uçak ve 50 arazözün yanı sıra çevre belediyelerden ekiplerle alevlere müdahalede bulunuluyor.



Müdürlük yetkilileri, yangının 40 hektardan fazla alanda etkili olduğunu, yayıldığı bölgede yerleşim yeri bulunmadığını belirtti.



Öte yandan, güvenlik nedeniyle Menderes ile Gümüldür'ü bağlayan yol, trafiğe kapatıldı.



Su ve elektrik kesintisi



Yangın nedeniyle Menderes ile Gümüldür ve Özdere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanıyor.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), internet sitesinde "arıza kaynaklı düzensiz su kesintileri" bölümünde Menderes'teki yangın nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi olduğu belirtildi.



Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerindeki su kesintileriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Gümüldür bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle İzmir kentimize büyük oranda su sağlayan Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisi'ne enerji sağlayan enerji nakil hattı zarar görmüştür. TEDAŞ tarafından enerji verilemediğinden Tahtalı Barajı'ndan su alınamamaktadır. Bu nedenle su kesintisi uygulaması yapılmak zorunda kalınmıştır."



























