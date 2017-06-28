Urla ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 Suriyeli yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 Suriyeli yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaya olarak sahile ulaşmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 31 Suriyeliyi yakaladı.



Ekipler, Suriyeli gruba öncülük yaptığı iddia edilen 34 JE 8363 plakalı aracın sürücüsü İ.E.İ'yi de gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının 5 bin lira karşılığında göçmen kaçakçılığına aracılık ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Suriyeliler ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.



