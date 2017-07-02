Urla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Urla'dan Çeşme yönüne giden İbrahim Akkaya yönetimindeki 35 AK 8236 plakalı hafif ticari araç, Özbek Kavşağı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada sürücü Akkaya ile araçta bulunan Yusuf , Tolgay, Doğukan ve Emre Akkaya yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.