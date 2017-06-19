Konak ilçesinde, evlerinde ölü bulunan çiftin katil zanlısı olarak biri Suriyeli 3 kişi yakalandı

Konak ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 60 yaşlarındaki karı kocanın katil zanlısı oldukları iddiasıyla biri Suriyeli 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kapılar semti 1270 Sokak'taki evde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Cemal ve Remziye Işıkhan çiftinin katil zanlılarının yakalanması için başlattığı çalışmada, eve girdiği tespit edilen 3 şüpheli belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.K (55) ve H.C. (26) ile Suriye vatandaşı U.E'yi (27) yakaladı.

U.E'nin evinde yapılan aramada, olaydan sonra yıkandığı belirlenen giysilerde kan izi ve çifte ait telefonun bulunduğu bildirildi.

Emniyette çelişkili ifadeler veren U.E'nin bıçağı kullandığını kabul etmediği ancak olayın azmettiricisinin M.K olduğunu, olay sırasında evde H.C'nin de bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, "Canavarca Hisle ve Eziyet Çektirerek Öldürme" suçundan tutuklandı.



Cinayetin para için işlendiği iddiası

Öte yandan yapılan soruşturmada, cinayetin çiftin evlerindeki para için işlendiği bilgisine ulaşıldı.

Olayda yaşamını yitiren Cemal Işıkhan'ın gittiği kahvehanede 160 bin lirasının olduğunu söylediği, bunu duyan zanlıların da hırsızlık amaçlı girdikleri evde çifti öldürdükleri ancak paranın oğlunda olması nedeniyle bulamadıkları iddia edildi.



Olay

Kapılar semti 1270 Sokak'ta 16 Haziran'da meydana gelen olayda çığlık sesi duyanlar durumu polise bildirmiş, görgü tanıklarının evden bazı kişilerin çıktığını belirtmesi üzerine kapıyı çekiç yardımıyla kırarak içeri giren polis ekipleri, Cemal ve Remziye Işıkhan çiftini bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.