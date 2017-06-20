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İzmir'de motosiklet bariyere çarptı: 2 ölü

Bornova ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de motosiklet bariyere çarptı: 2 ölü

 İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 L 4425 plakalı motosiklet İzmir-Manisa karayolu Sabuncubeli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Fatih Bozdemir (35) ile Fırat Sürmeli (33) hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #motosiklet #izmir
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