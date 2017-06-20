İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 L 4425 plakalı motosiklet İzmir-Manisa karayolu Sabuncubeli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada motosiklette bulunan Fatih Bozdemir (35) ile Fırat Sürmeli (33) hayatını kaybetti.
Bornova ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.