Bornova ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 L 4425 plakalı motosiklet İzmir-Manisa karayolu Sabuncubeli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.



Kazada motosiklette bulunan Fatih Bozdemir (35) ile Fırat Sürmeli (33) hayatını kaybetti.