Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir-Çanakkale karayolu Tekkedere Kavşağı'nda Cemil Sarıkaya (68) yönetimindeki 35 VTM 94 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyreden Vehbi Dıpcın idaresindeki 45 BU 646 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada motosiklette bulunan Kifaye Sarıkaya hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.