İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, yurt dışına çıkış yasağı getirilen bir kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Kasım'da İstanbul ile İzmir'in Foça ve Menemen ilçelerinde yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon faaliyetleri kapsamında cezaevindeki örgüt mensuplarına "açlık grevi" tarzında eylem talimatlarını ilettikleri ve örgüt üyelerine maddi yardım sağladıkları ileri sürülen 12 kişiden Selma A, Hediye T, Ruken D, Melike A, Şeyhmus D, Sait B, Ramazan Y, Murat T, Mazlum K, İsmail A. ve Hasan H. D. tutuklandı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mehmet G. ise serbest bırakıldı.