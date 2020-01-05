banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile göçmen botu çarpıştı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 4 kişi öldü, kaybolduğu değerlendirilen bir kişinin bulunmasına yönelik arama çalışması sürüyor.

YURT 05.01.2020, 13:30 05.01.2020, 13:30
İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, seyir ve can emniyetini almayan hareket halindeki göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, "lastik kontrol bot" özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 göçmen sağ olarak kurtarılmış, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmenin bulunması maksadıyla bölgede 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#izmir #dikili #göçmen #sahil güvenlik
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P