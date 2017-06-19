Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri il genelinde piyasaya sahte para sürmeyi planlayan kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada sahte olduğu değerlendiren 16 bin 550 lira sahte para ile FETÖ elebaşına ait 11 kitap ve bir CD ele geçirdi.



Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.A, B.G, K.G. ve E.C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.