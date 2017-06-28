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İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos Mahallesi 2370 Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu Nihat Yıldırım, Levent Sarıkavak ve Ümit Danış yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sarıkavak ve Danış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralama #silahlı kavga #kavga
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