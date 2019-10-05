TBB af düzenlemesine katkı verecek mi
TBB af düzenlemesine katkı verecek mi
Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Marmaris'te deprem
Marmaris'te deprem
Irak'ta neler oluyor
Irak'ta neler oluyor

İzmir'de sünnet düğünündeki dansöz için gözaltı kararı verildi

İzmir'deki olaylı sünnet düğününde sahnede olan dansöz hakkında cinsel taciz suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Baba F.K'nın İzmir dışında olduğu belirlenirken sünnet olan çocuğun anne ve babası dün gözaltına alındı. Soruşturmayı Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İzmir'de sünnet düğünündeki dansöz için gözaltı kararı verildi

Sosyal medyada geçen haftalarda bir köy meydanında düzenlenen sünnet düğününde yarı çıplak haldeki kadının dansı büyük tepki çekmiş ve savcılık harekete geçmişti. 

Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in özel haberine göre, söz konusu görüntülerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, görüntülerdeki dansöz ve görüntülerde olmayan ancak o düğünde olduğu belirlenen diğer iki dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. 

Dansözlerin bulunması için polis harekete geçti. Soruşturma kapsamında dün de çoğunun annesi, babası ve amcası hakkında gözaltı kararı verilmişti. Anne ve amca geceyi gözaltında geçirdi.

Baba F.K'nın ise İzmir dışında, bir seyahatte olduğu belirlendi. Tahkikât Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #dansöz #sünnet düğünü
Önceki Haber
Manisa'da mahallelinin yol isyanı
Sonraki Haber
2022'den önce çıkacak bir EYT'den onlar yararlanamayacak - Son dakika 5 Ekim 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.