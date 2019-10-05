İzmir'deki olaylı sünnet düğününde sahnede olan dansöz hakkında cinsel taciz suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Baba F.K'nın İzmir dışında olduğu belirlenirken sünnet olan çocuğun anne ve babası dün gözaltına alındı. Soruşturmayı Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

Sosyal medyada geçen haftalarda bir köy meydanında düzenlenen sünnet düğününde yarı çıplak haldeki kadının dansı büyük tepki çekmiş ve savcılık harekete geçmişti.



Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in özel haberine göre, söz konusu görüntülerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.



Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, görüntülerdeki dansöz ve görüntülerde olmayan ancak o düğünde olduğu belirlenen diğer iki dansöz için ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.



Dansözlerin bulunması için polis harekete geçti. Soruşturma kapsamında dün de çoğunun annesi, babası ve amcası hakkında gözaltı kararı verilmişti. Anne ve amca geceyi gözaltında geçirdi.



Baba F.K'nın ise İzmir dışında, bir seyahatte olduğu belirlendi. Tahkikât Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.



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