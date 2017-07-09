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İzmir'de şüpheli ölüm

Konak ilçesinde işitme engelli kişi evinin terasında ölü bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm

İzmir'in Konak ilçesinde işitme engelli kişi evinin terasında ölü bulundu.

Kuruçay Mahallesinde yalnız yaşayan Hasan Bineker'den (42) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Belirtilen adrese giden ekipler, Bineker'i evinin terasında hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Bineker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bineker'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #şüpheli ölüm #polis #araştırma
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