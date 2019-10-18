İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı
İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı. En fazla artış yüzde 66'lık oranla 60 yaş kartı olanlara geldi. Tam bilet ise 3 TL'den 3 lira 54 kuruşa yükseldi
YURT 18.10.2019, 22:39
Gıda, elektirik, doğal gaz, su derken toplu ulaşım fiyatı da arttı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladı. Gerekçe olarak enflasyon rakamları gösterildi.
Zamlı tarifeye göre toplu 3 TL olan tam bilet 3 lira 56 kuruş; 2 buçuk lira olan öğretmen binişi 3 lira; 1 lira 80 kuruş olan 60 yaş biniş ücreti ise 3 lira oldu.
Öğrenci ücretine ise 1 lira 80 kuruştan 1 lira 64 kuruşa düşürüldü.
İzmirliler toplu ulaşım zammına tepki gösterdi.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
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