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İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı

İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı. En fazla artış yüzde 66'lık oranla 60 yaş kartı olanlara geldi. Tam bilet ise 3 TL'den 3 lira 54 kuruşa yükseldi

YURT 18.10.2019, 22:39
İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı

Gıda, elektirik, doğal gaz, su derken toplu ulaşım fiyatı da arttı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladı. Gerekçe olarak enflasyon rakamları gösterildi. 

Zamlı tarifeye göre toplu 3 TL olan tam bilet 3 lira 56 kuruş; 2 buçuk lira olan öğretmen binişi 3 lira; 1 lira 80 kuruş olan 60 yaş biniş ücreti ise 3 lira oldu. 

Öğrenci ücretine ise 1 lira 80 kuruştan 1 lira 64 kuruşa düşürüldü. 

İzmirliler toplu ulaşım zammına tepki gösterdi. 

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 
KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

#izmir #zam
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