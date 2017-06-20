Narlıdere ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Narlıdere'den Konak yönüne ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 AJ 132 plakalı minibüs, Ege Ordusu Komutanlığının ana nizamiyesi yakınında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.



Kazada Ali İlhan, Hüseyin Almaz, Murat Arlık ve Vekin Aygün yaralandı.



İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.