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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 735 gram esrar ile 0,83 gram taş kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

 İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 735 gram esrar ile 0,83 gram taş kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Buca ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.G. (29) ile Y.M.G. (24) yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 735 gram esrar ile 0,83 gram taş kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #tutuklama
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