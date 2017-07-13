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İzmir'de uyuşturucudan tutuklama

İZMİR'de yapılan operasyonda 61 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucudan tutuklama

İZMİR'de yapılan operasyonda 61 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İzmir'e şüpheli bir kargo teslimatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, kargonun İzmir'de teslim alındığı sırada operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değerini yaklaşık 460 bin TL olan 61 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kargoyu İzmir'de teslim almak üzereyken yakalanıp gözaltına alınan V.B ve E.G., adliyeye çıkarıldı. E.G. serbest bırakılırken. V.B. sevk edildiği mahkemede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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