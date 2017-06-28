Bornova ilçesinde bir hurdacıyı bıçakla öldürüldüğü gerekçesiye gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir hurdacının bıçakla öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde hurdacılık yapan İbrahim Tıknaz'ın (53) öldürülmesi olayıyla ilgili M.S. (49) ile F.A'yı (49) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf eden M.S. tutuklandı, F.A. ise serbest bırakıldı.

Zanlı M.S'nin ifadesinde, daha önceden tanıdığı Tıknaz ile olaydan bir gün önce tartıştıklarını, olay günü de Tıknaz ve F.A. ile alkol aldıklarını, küfürlü konuşmalardan dolayı sinirlenince eve giderek bıçak getirdiğini ve Tıknaz'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan serbest bırakılan F.A. ise ''resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve hırsızlık'' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle cezaevine gönderildi.

Hurdacılık yapan Tıknaz, Barbaros Mahallesi 5301 Sokak'ta 26 Haziran'da bıçakla öldürülmüştü.