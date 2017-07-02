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İzmir'deki makilik ve orman yangını

Orman Genel Müdürü Üzmez, İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayıp ormana sıçrayan yangınla ilgili bilgi almak için bölgeye geldi

İzmir'deki makilik ve orman yangını

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının söndürme çalışmalarını bölgeye gelerek takip etti.

İlçeye bağlı Şaşal Mahallesi yakınlarında bozuk orman ve makilik arazide dün öğle saatlerinde başlayan yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçelerle Aydın ve Balıkesir'den de gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı.
İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 hektardan fazla alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, çalışmaları izlemek üzere Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in de bölgeye geldiğini belirtti.
Aybal, 150'den fazla personelle söndürme işlemlerinin devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:
"Genel Müdürümüz, işinin en iyisi ekipleri çalışmaları için görevlendirdi. Arazinin yapısı ve rüzgarın etkisini yitirmesinden sonra çalışmalarımızı gece saatlerinde daha rahat devam ettireceğiz. Gecenin sakinliğinden faydalanmaya çalışacağız."
Şaşal Mahallesi yakınlarında bozuk orman ve makilik arazide dün saat 13.00 sularında başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramıştı. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerle Aydın ve Balıkesir'den de kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #orman yangını #makilik #izmir
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