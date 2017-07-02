Menderes ilçesinde ormana sıçrayarak geniş bir alanda etkili olan yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin personel ile 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozerle müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde dün makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılarak geniş bir çevrede etkili olan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 bin personel ile 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozerle müdahale ediliyor.

Şaşal Mahallesi yakınlarında dün 12.55'de makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı çevre il ve ilçelerdeki ekiplerden 2 bin personel, 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozerle katılıyor.

Belli bölgelerde kısmen kontrol altına alınan yangın, Tahtalı Baraj Gölü havzası çevresi ile Gümüldür Mahallesi'nin bulunduğu ilçenin Güney, Batı ve Kuzeybatı istikametinde ilerlemeyi sürdürüyor.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in de katıldığı söndürme çalışmasında tüm ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün Menderes-Gümüldür yolu üzerinde oluşturduğu kriz merkezinden yönlendiriliyor.

Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcamasına karşın, ormanlık alanda yer yer büyük alevlenmeler görülüyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü is bulutu kaplarken, dumandan etkilenmelerin önüne geçilmesi için Menderes-Gümüldür yolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerinin önlem alarak kontrol noktası oluşturduğu yolda sadece görevli kişilerin araçlarının geçişine izin veriliyor.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Bu arada Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri de yangının ilk çıkış noktası olarak belirlenen Deliömerli köyü yolunun üst kesimindeki makilik alanda inceleme yaptı.

Jandarma ekipleri, sabotaj amaçlı kullanılmış olabileceği değerlendirilen benzin ve tiner kokusuna duyarlı dedektör köpeğin yardımıyla bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede alevlerin başlangıç noktasında cam içki şişesi bulunduğu öğrenildi.



Urla'dan gönüllüler yangın bölgesine gitti

Öte yandan, vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Urla Kaymakamlığı tarafından Menderes’de devam eden orman yangınına müdahale edecek gönüllü arandığı anonsu yapıldı. Yağcılar, Kuşçular ve Demircili mahallelerinden 18-50 yaş arasındaki 30 kişilik grup Urla Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüs ile yangın bölgesine gitti.





