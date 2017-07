"Hemen hemen yangının yüzde 70-80’ini çevirdik. Az bir riskli bölge kaldı, onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalıştık"

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başladıktan sonra ormanlık alana yayılan yangına ilişkin, "Hemen hemen yangının yüzde 70-80'ini çevirdik. Az bir riskli bölge kaldı, onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalıştık. Yangın tek noktada, başladığı yerde devam ediyor, çevreledik. Bunu bizim ekiplerimiz bilinçli yaptı." dedi.

Üzmez, Menderes-Gümüldür karayolunda "Kriz Merkezi" olarak belirlenen alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gündür devam eden yangın nedeniyle Ankara'dan gelerek bizzat çalışmaları takip ettiğini belirtti.

Yangına karadan ve havadan, gece gündüz, 24 saat müdahale edildiğini ifade eden Üzmez, "Buradan ayrılmadan yangını takip ediyoruz, İzmir'in akciğerleri az zarar görsün diye. Hemen hemen yangının yüzde 70-80'ini çevirdik. Az bir riskli bölge kaldı, onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalıştık. Yani yanıcı bölgeyi yok etmezseniz gece sürprizlerle karşılaşırsınız diye karşı ateş yakıyoruz. Yangın tek noktada, başladığı yerde devam ediyor, çevreledik. Bunu bizim ekiplerimiz bilinçli yaptı." diye konuştu.

Üzmez, gece rüzgar çıkmadığı takdirde çalışmalarda iyi netice alınacağını düşündüğünü, çalışmaları başarılı şekilde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Yangında şu an için ne kadar alanın yandığının bilinmesinin önemi olmadığını belirten Üzmez, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan alandan daha ziyade yangının kesin sonuç olarak kontrol altında tutulmasıdır. Alanı inşallah yangın kontrol altına alındıktan sonra paylaşacağız. Yanan orman alanlarını bir yıl içerisinde ağaçlandırırız. Bu ne demek? Gördüğünüz ölü örtüyü tamamen temizleyeceğiz. Arkasından makinelerimizi sokacağız, süreceğiz ve arkasından da işçilerimizle fidanlarımızı dikeceğiz. Bizim asli görevimiz. Bu işin bir an önce sonuçlanması bizim için önemli. Şu anda tek noktamız var. Her türlü riski daha aşağı çekmek için sabaha kadar yine buradayız. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürecek."



"Dünkü alanın dışına 1 metrekare taşmadı"

Üzmez, Amerika'da üç hafta, Kanada'da bir buçuk ay süren yangınlar olduğunu ve şehirlerin boşaltıldığını, Portekiz'de bir yangında 62 kişinin öldüğünü, İspanya'da bir yangının devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye çok jet hızıyla hemen 20 saat içerisinde 10 saat içerisinde söndürmeye alıştı. Çok anormal bir süreçten geçiyoruz, aşırı sıcaklar... Bir günde 13 yangının çıktığı oluyor. Hem burayı kaçırmayacaksınız, sevk idare edeceksiniz hem diğer yangınları büyütmeyeceksiniz, söndüreceksiniz. Böyle olunca biraz hava olaylarından dolayı süre uzadı. Dikkat edelim, dünkü alanın dışına 1 metrekare taşmadı."



"Bir insan faaliyetidir diye düşünüyorum"

Yangına cam şişelerin yol açtığı yönündeki bilginin henüz net olmadığını ifade eden Üzmez, "Bir insan faaliyetidir diye düşünüyorum, ama tabii ormanlarda atılan çöp, pislik ormanların geleceğini körelten, karartan hatta yanmasına sebep olan şeylerdir. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması, özellikle piknik yaparken batırmadan temizleyip gitmesi gerekir." dedi.

Üzmez, yangının ne zaman söndürüleceğine dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Size 'Şu zaman' demem mümkün değil. Bu saat itibarıyla hava karardığı için hava taşıtlarımızı çalıştıramıyoruz. Gece uçuşu çok riskli. Gündüz hava araçlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz, gece de yatmak yok. Bütün ekiplerim hepsini kontrol edecekler, çalışmalar sabaha kadar sürecek. Dört tane büyük uçağımız var, 11 tane helikopterimiz var. 128 tane büyük itfaiyemiz var, mühendislerimiz, müdürlerimiz , işçilerimiz var. Yangının her tarafını sardık, ekiplerimiz etrafını çevirdi. Ulaşılamayan yerlerde de hortum atıyoruz. Zaman zaman da karşı ateş yakıyoruz."

Düşen söndürme helikopterindeki mürettebatın sağlık durumuna ilişkin Üzmez, "Pilotlarımızın sağlık durumu da iyi. Hatta bugün beşinin de hastaneden çıkışı verildi. Allah'a şükür hiçbir şey yok. Onun yerine yedek helikopterimiz hemen devreye girdi. Mücadelede bir eksiğimiz yok." diye konuştu.

Üzmez, helikopterin enkazının çıkartılması çalışmalarının henüz başlamadığını sözlerine ekledi.