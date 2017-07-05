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İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, havadan ve yerden çok sayıda ekiple müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına katılan amfibi uçaklar ile helikopterlerin çoğu çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.
Alanda bırakılan bir helikopter soğutma çalışmalarına destek veriyor. Hava araçlarının yanı sıra yangını söndürmek için çevre illerden gelen yer ekipleri de görev yerlerine döndü.

Tamamen kontrol altına alınan yangında yeni alevlenmelere karşı bölgede göreve hazır ekipler bulunduruluyor.
Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Menderes - Gümüldür yolu trafiğe açıldı.
Yetkililer, bölgede yapılacak ağaçlandırma için temizlik çalışmalarına da hemen başlandığını ifade etti.

İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmirin menderes ilçesi #yangın
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