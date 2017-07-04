İzmir'in Menderes ilçesinde, cumartesi günü başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İzmir'in Menderes ilçesinde, 1 Temmuz'da makilik alanda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangının büyük oranda kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına ağırlık veriliyor.



AA muhabirinin İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan yangının yüzde 90 oranında kontrol altına alındı ancak rüzgar nedeniyle de önlemler sürüyor.



Bölgedeki soğutma çalışmalarına 70 arazöz, 2 helikopter ve 1 amfibi uçak katılıyor. Ekiplerin bir bölümü ise yangının rüzgardan dolayı yeniden başlama ihtimaline karşı bölgede bekletiliyor.



Balıkesir, Denizli, Muğla, Çanakkale, Isparta ve Kütahya'dan gelerek söndürme çalışmalarına katılan ekipler ise kademeli olarak görev yerlerine dönmeye başladı.



Bir yıl içinde bölgenin yeniden ağaçlandırılması planlanıyor

Havadan ve karadan müdahale sonucu 4'üncü gününde söndürülen yangının, cam kırıkları, izmarit ya da yüksek gerilim hatları nedeniyle çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.



Alandaki soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar tespiti yapılması ve bir yıl içinde bölgenin yeniden ağaçlandırılması planlanıyor.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında 1 Temmuz'da makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.

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