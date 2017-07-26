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İzmir'deki orman yangınında son durum!

İZMİR'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'deki orman yangınında son durum!

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal ​Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıyan yangına, 25 arazöz ve 8 helikopterle müdahale edilirken, alevler henüz kontrol altına alınamadı. 

SESLİ'DEN AÇIKLAMA

Ovacık, Kızılkeçili ve Lütuflar mahallelerinde çıkan ve hala devam eden yangına 8 dozer, 15 su tankeri ve 35 arazöz ile müdahaleler sürerken, gün batımıyla beraber havadan müdahale sona erdi. Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de geldiği söndürme çalışmalarında, Manisa'dan gelen 1 dozerin devrildiği, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli orman yangınında 200-300 hektarlık alanın alevlerden etkilendiği söyledi. Bir işçinin kayıp olduğuna dair iddiaların şu anda doğrulatılamadığını belirten Başkan sesli, "Bir bilgi kirliliği var" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayındır
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