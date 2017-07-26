İZMİR'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal ​Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıyan yangına, 25 arazöz ve 8 helikopterle müdahale edilirken, alevler henüz kontrol altına alınamadı.



SESLİ'DEN AÇIKLAMA



Ovacık, Kızılkeçili ve Lütuflar mahallelerinde çıkan ve hala devam eden yangına 8 dozer, 15 su tankeri ve 35 arazöz ile müdahaleler sürerken, gün batımıyla beraber havadan müdahale sona erdi. Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de geldiği söndürme çalışmalarında, Manisa'dan gelen 1 dozerin devrildiği, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli orman yangınında 200-300 hektarlık alanın alevlerden etkilendiği söyledi. Bir işçinin kayıp olduğuna dair iddiaların şu anda doğrulatılamadığını belirten Başkan sesli, "Bir bilgi kirliliği var" dedi.